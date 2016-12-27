桌球》明年杜塞道夫世桌賽 傑愛配有望報混雙？

〔體育中心／綜合報導〕昨天在花蓮體育館舉行的106年度桌球國手選拔賽，台灣好手江宏傑達成連續14年入選國手的成就，也取得明年代表台灣參加世大運、德國杜塞道夫世桌賽的資格。今年9月，江宏傑與福原愛登記結婚後，曾表示希望在明年世桌賽報名混合雙打項目，這個願望能不能實現，得看台灣與日本兩國的桌協如何安排。

江宏傑這幾天依然是帶傷上場，這次他在男單決賽中以3：1逆轉擊敗第一銀行的呂柏賢。福原愛想獲得世乒賽女單參賽資格難度比較大，而日本桌協的世桌賽選拔賽日前也已經結束，17歲小將加藤美優獲得女單參賽資格。接下來1月的全日本錦標賽，福原愛如果不參加，日本女桌的總教練馬場美香可能不會同意讓她報名世桌賽的混雙項目。

雖然江宏傑與福原愛曾經在拍婚紗、參加綜藝節目時短暫當過混雙搭檔，但目前福原愛仍未決定回到球場。兩人目前移居德國，若是錯過明年世桌賽在德國的大好機會，對桌球迷而言也會是相當可惜的事。

江宏傑與福原愛曾表示想在正式比賽報名混雙。（取自影片）