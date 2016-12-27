NBA》沒詹皇不會打球 騎士全員打鐵慘輸活塞

厄文今日手感冰冷。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕昨日耶誕節好戲騎士激戰勇士後，騎士今日「背靠背」連續出戰活塞，詹姆斯（LeBron James）高掛免戰牌，群龍無首的騎士此役打得荒腔走板，先發僅厄文（Kyrie Irving）、洛夫（Kevin Love）2人得分上雙，終場以90：106吞敗，結束近期的5連勝。

上戰扮演英雄的厄文手感陷入冰冷，全場20投僅有8中，拿下全隊最高的18分；三巨頭之一的洛夫則搶下17分、14籃板的「雙十」成績，是騎士全隊表現最佳的球員，但個人也發生5次失誤，屢遭活塞打出反擊。

根據《ESPN》數據顯示，自詹姆斯2014年重回騎士後，在缺少詹皇的情況下，騎士打出4勝18敗，勝率僅18.2%的糟糕成績；而只要詹姆斯身體無恙出賽，騎士129勝、43敗，勝率高達75%，足見騎士極為倚重詹姆斯。

活塞此役6人得分達雙位數，先發5人更是全數上雙，中鋒卓蒙德（Andre Drumonnd）攻下11分、17籃板的「雙十」數據，替補上陣的哈里斯（Tobias Harris）則搶下全隊最高的21分，活塞三分球團隊命中高達57.1%、三分球共記28投16中，在關鍵時刻有效地擴大分差，奠定勝利基礎。