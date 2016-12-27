NBA》魏德21分技壓喬治 公牛重返東部前8

〔體育中心／綜合報導〕公牛今天迎戰溜馬，在魏德（Dwyane Wade）的精彩表現帶領下，於第4節拉開差距，最後2.8秒再見抄截並扣籃結束這場比賽。終場公牛以90：85力克溜馬，戰績也與溜馬互換，升上東部第8名。

上半場公牛靠著大前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic）的3記三分球，取得51：41領先，但第3節公牛全隊失準只得到12分，溜馬將比數追成61：63僅落後2分。第4節一開始，魏德連投帶罰得到3分，率領球隊打出10：0攻勢。喬治（Paul George）在比賽最後45秒砍進三分球，但20秒暫停後的三分球卻沒投進，溜馬就此敗下陣來。終場前魏德成功抄截，再補一記扣籃。

魏德在這場比賽裡攻下21分、5助攻，米洛提奇攻下20分，巴特勒（Jimmy Butler）攻下16分、5助攻；透納（Myles Turner）攻下16分、8籃板，喬治攻下14分、8助攻。

魏德終場前飛身扣籃。（法新社）