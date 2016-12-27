台灣不下雪也能創奇蹟 連德安在亞洲雪橇錦標賽鍍銅

雪橇選手連德安（取自連德安臉書）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣隊在2016亞洲雪橇錦標賽寫下歷史紀錄，就讀台北市立大學連德安，以兩趟總計1分45秒12的成績拿到A組銅牌，成為台灣史上首位在奧運等級A組奪牌的紀錄。

連德安是2012冬季青年奧運會、2014索契冬奧台灣代表隊選手，之前在亞錦賽拿過B組銀牌，本屆突破個人最佳紀錄，也首度打敗中多世界頂尖好手，首獲A組獎牌。

一年一度的亞洲盃雪橇錦標賽於今年12月22日、23日在日本長野舉行，共計15個彎道，由各組規定的起點開始滑，必須順利滑到終點，沒有翻車，才算是完賽，每位選手要滑兩趟，最後是以兩趟完成的時間加總成績計算排名。

A組比賽距離約為1.2KM（從第1彎道到第15彎道），B組男子個人賽是由青少年起點出發，比賽距離約為0.9KM，從第4彎道到第15彎道。C組是不分男女，比賽距離約為0.8KM，從第5彎道到第15彎道。

雪橇是冬季奧運中速度最快的項目，雪橇依起點不同，以青少年組起點至男子組起點，時速大約110～140公里左右，在練習過程身心靈皆需要極高的專注力以及控制力，一不小心碰撞就會整片瘀青骨折，甚至是外傷腦震盪。