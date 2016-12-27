NBA》新秀年入明星賽票選名單 「推特王」興奮不已

恩比德（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽投票開跑，除了許多大咖球星外，今年也加入很多新秀，包括七六人的中鋒恩比德（Joel Embiid）。

恩比德2014年被七六人選上，但直到今年才開始比賽，而恩比德目前被限制出賽時間，平均只能上場24.5分鐘。但儘管出場時間少，恩比德的優異表現，還是讓他在新秀年就參加了明星賽的票選。

七六人總教練布朗（Brett Brown）給予肯定，認為恩比德非常有機會入選。而對於能加入票選，恩比德感到非常興奮，「如果能打明星賽一定很棒，特別是作為一個新秀，這讓我感到興奮。」

恩比德本季平均貢獻18.4分、7.4個籃板以及2.4個火鍋，其中三分命中率41.4%，在所有新秀當中，排名第一表現不俗。而明年恩比德能否真的如他所願參加明星賽，是外界關注的焦點。