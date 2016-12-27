日職》成績退步 藤浪晉太郎遭阪神扣薪

藤浪晉太郎（取自Daily Sports）

〔體育中心／綜合報導〕阪神今天宣佈當家球星藤浪晉太郎明年扣薪1000萬日圓（約新台幣272萬），2017年薪為1億6000萬日圓（約新台幣4358萬）。

藤浪今年只有7勝11敗，雖然防禦率仍是相當具水準的3.25，但對比去年的14勝7敗、防禦率2.40成績遜色不少，仍躲不過被球團扣薪的命運。

對於新球季展望，藤浪表示明年要力拚投滿200局，不過要投滿200局並非易事，他生涯最接近的是在2015年投199局，若來季要達標，以當年28場先發來看每場至少要貢獻7局。