NBA》喬丹後首人！閃電俠2數據歷史第二
2016/12/27 14:06
魏德。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕公牛今日在自家以95：85氣走溜馬，本季榮歸故里的風城之子「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）表現亮眼，全場19投8中，繳出21分、3籃板、5助攻、2火鍋的全能數據。
根據《Basketball-Reference》的數據統計，合計本場比賽，魏德生涯共153次達到20分、2火鍋的累積數據，是現役最會敲火鍋的後衛，在NBA史上排名第2，僅次於喬丹的199次，排名第3的後衛則為老飛人卡特（Vince Carter）的128次。
若以所有位置計算，達標「20分、2火鍋」最多的球員為火箭傳奇中鋒「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），生涯15年共有594場完成20分、2火鍋的成績，次之的則為「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的570次，尼克傳奇球星尤英（Patrick Ewing）的493次排名第三。
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