雪橇》入門容易精通難 「金包銀」女將甘苦談

林欣蓉和林芝韻在亞洲錦標賽B組女子個人賽分別摘下冠亞軍。（中華民國雪橇協會）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在2016亞洲雪橇錦標賽奪下2金3銀1銅的佳績，其中首次參賽的女將林欣蓉和林芝韻一舉奪下B組冠亞軍，速度比B組男生還快，也創下我國女將參賽的最佳成績。

雪橇是冬季奧運中速度最快的項目，依起點不同，以青少年組起點至男子組起點，時速大約110～140公里左右，在練習過程需要極高的專注力以及控制力，一不小心碰撞就會整片瘀青骨折，甚至是外傷腦震盪，造成無法訓練，在訓練的過程中，動作的要求非常重要。林欣蓉說：「感謝協會給我這個機會嘗試學習，雪橇入門容易精通難，希望之後能取得更多的訓練資源，因項目秒數差異極大，比賽都是百分點後三位來比較，希望未來能夠更加精進自己的動作以及路線，讓成績更加理想，為台灣的冬季運動項目盡一份心力。」

榮獲2014亞太錦標賽亞洲區光腳滑水項目金牌的林芝韻，今年轉換跑道，勇於嘗試創新的林芝韻說：「謝謝協會讓我有這個機會可以認識雪橇這個運動，原本以為光腳滑水已經是世界上最難的運動之一，沒想到雪橇更難駕馭，需要更多的專注力。這次比賽原本有機會上女子起點的，但因練習天數不夠，為了安全起見而放棄了這個挑戰女子A組機會，希望未來我們能取得更多經費，讓我們有更完整的訓練。」

台灣隊此行是由陳采㚬擔任領隊兼隨隊物理治療師，由於台灣目前沒有任何國家雪橇教練，教練由國際雪橇總會指派。目前台灣雪橇隊培訓選手經費短缺，相關服裝設備、練習場地及教練師資…等，皆亟需社會資助經費，若有意願捐贈培訓經費，可洽中華民國雪橇雪車協會（02）8771－1456。

雪橇練習過程身心靈需要極高的專注力以及控制力，一不小心碰撞就會整片瘀青骨折。（中華民國雪橇協會）