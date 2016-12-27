NBA》快艇3主力缺陣 主場撞金塊翻船

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天在主場迎戰金塊，由於多名主力球員缺陣，遭來訪的金塊趁虛而入，終場以102：106苦吞3連敗，落後給西部第4的火箭達1.5場勝差。

快艇的主力球員保羅（Chris Paul）、葛瑞芬（Blake Griffin）、瑞迪克（J.J. Redick）都不克出賽。比賽一開始，金塊很快地佔上風，加林納里（Danilo Gallinari）與巴頓（Will Barton）帶領球隊把比數拉開。半場結束，金塊以63：46大幅領先。

下半場快艇展開反撲，克勞佛德（Jamal Crawford）幫助球隊打出10：0攻勢，第3節結束時投進壓哨三分球，把比數縮小到2分差距。末節一開始，快艇一度超前，但最後6分鐘，球隊找不到進攻主軸，反而被金塊打出11：0。

最後3分鐘，小瑞佛斯（Austin Rivers）、費爾頓（Raymond Felton）、史沛茲（Marreese Speights）各自在三分線失手1球，快艇錯失追分機會，終場以4分之差吞下3連敗。

克勞佛德砍下24分、6助攻、4籃板，喬丹（DeAndre Jordan）攻下12分、11籃板、3抄截，小瑞佛斯攻下19分、5助攻、3籃板；約基奇攻下24分、10籃板、4助攻，加林納里攻下23分、11籃板，替補上場的巴頓攻下23分、8籃板、6助攻。

巴頓（中）。（美聯社）

葛瑞芬（左）、保羅（右）。（美聯社）