台日青棒賽》郭俊麟開球 自信可以趕上經典賽
2016/12/27 14:36
〔記者吳清正／台中報導〕西武隊郭俊麟今天為馬自達台日高中棒球菁英對抗賽開球，這是他將近兩個月來的第一球，郭俊麟表示，秋訓時輕微拉傷的右體側正常復元中，可望在明年3月的經典賽前調整到最佳狀態。
郭俊麟表示，12天的秋訓除了兩天休息，每天全力投100球，結束後右體側出現不適，連跑步都會痛，不過，他還是投得少的，日本隊友大多一天丟到200球。
郭俊麟說，這樣的日式投手訓練法，有一個作用是因為人在疲勞時，動作可能跑掉，等於是找出可能跑掉的動作加以修正。
郭俊麟表示，受傷後西武隊防護員就告訴他，不要太急著恢復練球，因為傷勢不嚴重，一定可以趕上經典賽，而回到台灣後持續接受物理治療，並維持基本體能訓練，日前已開始甩毛巾，近日會開始輕鬆丟球。
郭俊麟開球時丟了一個頭部高的球，郭俊麟說，第一次開球很緊張，而且上次電影KANO男主角曹佑寧去西武球場開球，由他擔任捕手，曹佑寧全力投了一個地瓜球，把他嚇一大跳，所以這次刻意投高一點，免得投出地瓜球嚇到捕手。
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