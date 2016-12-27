棒球》崇越簽下森榮鴻 組成火球鐵三角

森榮鴻加盟崇越隼鷹。（崇越提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年初奪下甲組春季聯賽冠軍的崇越隼鷹，今日與台灣培訓隊投手森榮鴻簽訂合約，最快下月「全球人壽盃臺灣成棒經典大賽」就可以披上隼鷹球衣站上投手丘。

今年中職季中選秀，森榮鴻曾於第4輪被Lamigo桃猿指名，其後雖婉拒加入職棒，出色表現仍吸引球團目光。歷經多場國際賽事洗禮，森榮鴻於U23世界盃棒球賽隨台灣培訓隊前往日本移地訓練，飆出154公里火球，吸引場邊不少日職球探目光。

森榮鴻投效崇越後，將與現任守護神王鴻程、王牌投手鄭文豪共組「崇越火球鐵三角」，三人最快球速皆破150公里。身高194公分的王鴻程旅日多年，曾效力日本BC聯盟（Baseball Challenge League）的石川百萬之星，引起日本球界關注，並在日本職棒選秀雜誌及網站上受討論，最高球速亦可達153公里。