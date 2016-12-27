棒球》森榮鴻入崇越拚職棒 日職球探在看

森榮鴻。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕業餘火球男森榮鴻正式加盟崇越隼鷹，積極備戰之後的盟主盃，目標明年再投身職棒。森榮鴻經紀團隊秉初透露，崇越從今年選秀會後森榮鴻確定未簽約起，就積極和他接觸，幫助他有比賽機會，證明自己身手。

秉初經紀團隊說，加盟崇越隊森榮鴻而言是短期規劃，目標明年挑戰職棒，目前也已經有日職球探關注他，崇越給的合約有保障且條件開放，只要提前告知，就能挑戰職棒，對森榮鴻而言，除了日職以外，明年再度投身中職選秀也是選項之一。

森榮鴻則說，很感謝崇越隼鷹竭誠力邀，球隊陣中幾位學長和他一樣出身國體，環境相對熟悉，也期望接下來比賽幫助球隊投出好成績。