SBL》找回昔日身手 林宜輝獲單周最佳球員

達欣林宜輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕達欣前鋒林宜輝上周場均貢獻22分、4.5籃板、三分球命中率52.9%，助球隊擺脫二連敗低潮，達欣開季15戰拿下11勝4敗，創下「後田壘時代」開季最佳戰績，繼續坐穩龍頭寶座，林宜輝也獲選單周最佳球員。

林宜輝上周碰上台啤砍下生涯次高27分，外帶4抄截，成為達欣止敗的功臣。30歲的林宜輝上季回鍋達欣，但受傷勢所苦，整季場均僅5.8分，只比菜鳥年的4.2分高。

5月林宜輝決定動手術把左踝骨刺清除，加上整個夏天瘦身計畫，順利找回犀利身手，至今場均貢獻10.9分，成為繼洋將布拉、周儀翔後的第三得分點。