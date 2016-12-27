中職》Lamigo全猿體檢備戰新球季 姐姐還是怕打針

余德龍身體狀況維持很好。（桃猿隊提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕Lamigo桃猿隊1月14日即將進行第一階段春訓，今先至壢新醫院進行年度體檢，許多選手皆已開始自主訓練備戰明年球季，壢新醫院表示：「現在選手的自覺都很高，像藍寅倫、郭嚴文、朱俊祥、詹智堯等受傷的選手都穩定恢復中，目前持續配合選手準備新球季的課程。」

余德龍在收假前後的身體指數幾乎一模一樣，以怕針頭出名的王溢正等球員，看到針頭仍面露難色，防護員笑說：「大家的身體強度都不錯，每次抽血和打針，檢查室就一定會傳出陣陣驚呼和憋笑！」