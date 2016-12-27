台日青棒賽》福元悠真猛打賞 奈良大勝興大附農
2016/12/27 16:55
奈良明星隊首棒福元悠真個人敲出3支安打，包括2支二壘安打。（記者廖耀東攝）
〔記者吳清正／台中報導〕奈良明星隊福元悠真再度演出單場3安打的猛打賞，包括2支二壘打，帶領奈良以11:1大勝興大附農，贏得馬自達台日高中棒球菁英對抗賽季軍。
福元3場比賽共擊出8支安打，打擊率高達0.571，不過福元表示，還是有很多容易攻擊的球沒有把握住，將來則希望把身體練得更強壯，增加長打強力。
福良5年前曾來台參加U12世界少棒賽，對當時吃到的美味小籠包念念不忘，這次又吃到小籠包，還忍不住說：「小籠包最高！」
奈良監督小坂將商表示，很高興能有機會到台灣參加比賽，奈良今天的打擊也發揮得不錯，希望球員有了這次經驗，回日本後更加努力把自己練到更好。
興大附農投手王志庭主投八局，失11分，遭奈良提前「扣倒」。（記者廖耀東攝）
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