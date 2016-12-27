NBA》裁判偏袒公牛？喬治：我們像聯盟邊緣人
2016/12/27 18:52
喬治今僅僅獲得1次罰球機會。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕溜馬今5分不敵公牛，裁判哨音尺度再度引起討論，溜馬全隊今僅獲得10次罰球機會，而公牛則多達28次，遭質疑因球隊名氣影響吹判尺度，溜馬球星喬治（Paul George）抱怨：「我們像聯盟邊緣人。」
喬治今上場29分鐘僅獲得1次罰球機會，賽後向媒體抱怨：「即使我們努力衝擊籃框，就像對待其他球隊一樣，但我們始終得不到罰球機會，我認為裁判只看到一邊的犯規動作，之後對手也知道什麼時候會響哨，我想這影響球賽的勝負走向。」
喬治更直言「自從我來溜馬後，我們一直受到這樣的對待，或許聯盟偏袒他們喜歡的球隊，我們就像聯盟中的邊緣人。」溜馬總教練麥克米蘭（Nate McMillan）也力挺子弟兵，「他們需要給我們多一點尊重，應該平等的吹判。」
溜馬今不敵公牛後，苦吞3連敗，排名也與公牛互換，暫居東部第9位。
溜馬總教練麥克米蘭。（法新社）
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