MLB》耶誕夜驚魂 前遊騎兵左投遭槍殺享年52歲

前遊騎兵左投巴菲爾德耶誕夜遭槍殺身亡。（取自網路）

〔記者石毓琪／綜合報導〕前遊騎兵左投巴菲爾德（John Barfield）於美國時間12月24日疑似和熟人在小石城起口角遭槍殺身亡，享年52歲，警方已逮捕兇手，並控以一級謀殺罪。

巴菲爾德在1986年選秀被遊騎兵第11輪選中，1989年上大聯盟，生涯3個賽季都在遊騎兵，139.1局留下8勝8敗。

耶誕節當晚，巴菲爾德和59歲嫌犯古德曼（William Goodman）於小石城起口角後遭到槍殺身亡，得知哥哥死訊，巴菲爾德的妹妹感到不可置信，「他是我認識的人裡心地最善良的一個，他沒有侵略性，個性更充滿愛，就算競爭激烈的對手在現場也願意為所有年輕球迷簽名，我們永遠以他為榮。」