MLB》耶誕夜驚魂 前遊騎兵左投遭槍殺享年52歲
2016/12/27 18:48
前遊騎兵左投巴菲爾德耶誕夜遭槍殺身亡。（取自網路）
〔記者石毓琪／綜合報導〕前遊騎兵左投巴菲爾德（John Barfield）於美國時間12月24日疑似和熟人在小石城起口角遭槍殺身亡，享年52歲，警方已逮捕兇手，並控以一級謀殺罪。
巴菲爾德在1986年選秀被遊騎兵第11輪選中，1989年上大聯盟，生涯3個賽季都在遊騎兵，139.1局留下8勝8敗。
耶誕節當晚，巴菲爾德和59歲嫌犯古德曼（William Goodman）於小石城起口角後遭到槍殺身亡，得知哥哥死訊，巴菲爾德的妹妹感到不可置信，「他是我認識的人裡心地最善良的一個，他沒有侵略性，個性更充滿愛，就算競爭激烈的對手在現場也願意為所有年輕球迷簽名，我們永遠以他為榮。」
相關新聞
- MLB》年薪上看3千萬 達比修可望成日投第一人
- MLB》美聯最會轟二壘手超夯 4支球隊準備血戰
- MLB》最棒的耶誕禮物 洛磯簽下超級工具人
- 2016體壇年度回顧 這五大事件令人遺憾
- 棒球》復出有望？傳曼尼將與高知鬥犬簽約
推薦新聞
-
NBA》裁判偏袒公牛？喬治：我們像聯盟邊緣人2016/12/27 18:52
-
NBA》「蹲馬桶罰球」初登場 隊友都瘋狂了（影音）2016/12/27 17:47
-
SBL》找回昔日身手 林宜輝獲單周最佳球員2016/12/27 16:07
-
棒球》崇越簽下森榮鴻 組成火球鐵三角2016/12/27 15:03
-
NBA》佛伊絕殺黃蜂 林書豪發文道謝2016/12/27 14:32