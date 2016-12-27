中職》耶誕送暖 萊恩前進雲林圓夢

萊恩前進雲林古坑東和國小送上遲來的耶誕禮。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕上週充滿濃濃的耶誕佳節氣氛，就在雲林縣古坑東和區校園充滿熱鬧棒球風，上週四校園耶誕表演活動，許多班級學生在學生特別練習下，表演2016年統一獅加油主題曲，其中包括「南霸天」、「統一我愛你」及「勇敢飛翔」等歌曲，學生們在舞台展現活潑熱情，家長們將學生精彩表演上傳Youtube後獲得許多球迷好評，球隊也將影片轉貼統一獅官方粉絲團。

球團為感謝東和國小學生們熱情表演，特別在耶誕佳節前與學校校長聯繫，安排今天早上由萊恩擔任頒獎嘉賓，在全校朝會時致贈統一獅T恤及點心給表演班級學生，讓喜歡統一獅的孩子們最特別的驚喜，也是孩子們遲來的耶誕禮物。

今早六時，萊恩特別從台南棒球場出發前往東和國小，抵達時恰逢學生打掃時間，貼心的萊恩也跟著學生們一起打掃維持校園整潔，並跟學生們玩在一起。朝會除了由萊恩擔任頒獎嘉賓外，也與每個班級合影，讓學生們留下最難忘回憶。朝會結束，學生們不捨萊恩離開，相約明年要到斗六棒球場統一獅主場賽事，展現活力表演給大家看。

萊恩前進雲林古坑東和國小送上遲來的耶誕禮。（球團提供）