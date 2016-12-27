NBA》快艇陷傷兵麻煩 主帥河流：我不擔心
2016/12/27 20:12
快艇總教練瑞佛斯對球員充滿信心。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕快艇近日陷入傷病麻煩，主力球員紛紛高掛免戰牌，快艇總教練瑞佛斯（Doc Rivers）對於替補群表現仍充滿自信「我不擔心。」
今快艇與金塊之戰，主力保羅（Chris Paul）、葛瑞芬（Blake Griffin）、射手瑞迪克（J.J. Redick）皆因傷缺陣，終場4分不敵金塊，苦吞3連敗，但瑞佛斯並不為此煩惱「我不擔心，這不困擾我，我當然不希望球員受傷，但我無法控制這些事情。」
瑞佛斯對於快艇替補球員也充滿信心「當你的球隊受到傷勢影響時，你就只能用現有陣容渡過難關，一場一場的去突破它，當試驗新陣容時，也許會有意想不到的收穫，每支球隊都是這樣的。」
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