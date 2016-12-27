日職》最搶戲吉祥物 他領22K+養樂多喝到飽

養樂多吉祥物燕九郎。（取自Daily Sports）

〔記者石毓琪／綜合報導〕東京養樂多燕子吉祥物「燕九郎」人氣高，今天與球團「談薪」卻遲到3小時之久，最後年薪持平2萬2千日圓，以及自家飲料喝到飽。

去年由於養樂多隊內野手山田哲人完成「333」壯舉，獲得球團加薪，年薪來到2億2千萬日圓，達成主場連續出賽1500場的吉祥物燕九郎想跟進，球團也破格為他加薪至2萬2千日圓。

今天預計要談新約，燕九郎卻遲到3小時，到達球團辦公室只剩門口張貼的公告告知「維持現狀」，也就是比照今年年薪2萬2千日圓和養樂多喝到飽的消息。

雖然沒能趕上談薪而感到意氣消沉，燕九郎還是寫下來季目標「日本一」、「球隊不無故解散」和成為首位連續3年完成「333」的吉祥物。