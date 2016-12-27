NBA》派對嘲諷太超過 詹皇惹惱K湯

（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季總冠軍賽對手勇士、騎士昨於「耶誕大戰」激戰，地主騎士1分差拿下勝利，賽後騎士球星詹姆斯又被媒體踢爆10月萬聖節拿「3：1」大做文章，甚至還有浪花兄弟造型的墓碑。

寫在耶誕大戰之後，ESPN球評Dave McMenamin表示，有消息來源指出詹姆斯10月萬聖節派對以紀念勇士從3：1領先到最後輸掉總冠軍當主題，鬼屋門口的地板上還有個打扮得像柯瑞的假人，必須繞過它才能到達派對現場。

派對上有以浪花兄弟為名的墓碑餅乾。（取自AlexKennedy推特）

派對以紀念「3：1」為題。（取自AlexKennedy推特）

除了上述的布置內容，這個以詹姆斯還有他騎士隊友為主要參與對象的派對上還有以「浪花兄弟」柯瑞、湯普森（Klay Thompson）為名設置的墓碑餅乾，對此湯普森冷冷回應，直呼不明白自己名字出現在餅乾上的意義為何。

下一回的「雙士大戰」將在台灣時間1月17日早上9點開戰，被誤判、萬聖節派對激怒的勇士隊有機會在主場報一箭之仇。