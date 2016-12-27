台日青棒賽》朱益生完封勝 平鎮奪台日對抗賽冠軍

台日高中棒球菁英對抗賽冠軍戰，最後由平鎮高中以3比0勝出，全隊衝進場內迎接勝利！（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕平鎮高中朱益生投出完封勝，以3:0完封大阪明星隊，奪得馬自達台日高中棒球菁英對抗賽冠軍。

平鎮和大阪昨天在預賽演出打擊戰，大阪靠著再見安打以9:8力克平鎮，今天再度對決變成投手戰，朱益生雖然被擊出8支安打，屢屢化解失分危機，平鎮也直到第8局才突破大阪先發投手森田輝的封鎖。

8局上平鎮率先上場的葉晁佑就擊出安打，2出局後林靖凱適時安打攻下致勝分，打破0:0的平手僵局；9局上平鎮攻勢再起，戴培峰、朱祥麟和黃子軒安打再下一城，並靠著失誤得到第3分。

森田也是昨天對平鎮的先發投手，當時只投3局被擊出7支安打失5分，連續第二天先發表現卻判若兩人，前7局只被擊出4支零星安打。平鎮總教練曾偉誠表示，森田直球的尾勁和變化球的控制，都比前一場好很多，很高興球員們堅持到最後，終於在最後兩局突破森田的投球。

平鎮高中先發投手朱益生完投九局，被敲8安無失分，拿下勝投。（記者廖耀東攝）

平鎮高中第三棒林靖凱於八局上敲出關鍵安打，打下首分打點，也是勝利打點。（記者廖耀東攝）