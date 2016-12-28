林書豪再度傷退 今日轉播與賽事預告
2016/12/28 07:07
早安，籃網昨靠著佛伊的3分球絕殺黃蜂，但林書豪又因大腿拉傷退場休息，傷勢狀況仍有待觀察，湖人在耶誕大戰扳倒強敵快艇後，今將遭遇目前3連敗的爵士，能否延續氣勢將是比賽關鍵；同樣在耶誕大戰獲勝的塞爾提克，將在主場接受戰績不俗的灰熊挑戰，必定將有精彩對抗，想了解最新的體壇動態，請鎖定自由體育。
NBA例行賽
08:30 灰熊 VS. 塞爾提克
08:30 雷霆 VS. 熱火
09:30 火箭 VS. 小牛
11:30 爵士 VS. 湖人（緯來體育）
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