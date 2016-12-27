非做不可》超過2萬人連署改革 明審國體法修法案

〔體育中心／綜合報導〕由排球紀錄片《夢想的角落》導演張祐銓發起的「公平的起跳，Chance！」今天將一週內募集到的24000份連署書交給立委黃國書，將體育改革的聲浪帶進立法院，明（28）日立法院教育及文化委員會也將排審《國民體育法》修法，多達45條修正條文，盼能全面開放協會。

體壇風波不斷，針對「協會弊病」，外界多期盼能修法真正做到監督，張祐銓表示，國內單項協會長期被少部分人士把持，球 員、選手遭遇不公待遇卻難獲改善，這次修法 將會是協會改革的關鍵，攸關是否能真正全面開放協會，讓 協會開始產生正向改變。

黃國書則認為，作為修法的能量，希望能將球迷的聲音帶進委員會審意現場，他也再次重申六大訴求：1.要求全面開放單項協會，取消所有會員入會及被選舉資格限制。2.刪除由主管機關（體育署）訂定團體會員（各地方委員會）最低比例之條文。3.支持法案通過半年內各單項協會應全面改選。4.支持各單項體育協會財務全面公開透明。5.支持單項協會設立社會公正人士組成的第三方監督團體。6.支持訂定選手理事參與協會決策、運作之條文。

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