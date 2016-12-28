NBA》詹皇擊敗飛魚、牙買加閃電 獲美聯社年度運動員
2016/12/28 08:38
詹姆斯獲美聯社最佳年度運動員。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕稍早全美各大媒體公布，騎士隊「皇帝」詹姆斯（LeBron James）擊敗「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）、「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）、MLB小熊隊的布萊恩（Kris Bryant），榮獲2016年美聯社年度最佳運動員。
詹皇今年率領騎士隊上演不可能任務，從被聽牌的絕境中成功逆轉，擊敗勇士隊拿下家鄉睽違52年的首冠，並拿下個人第3座總冠軍最有價值球員，再度改寫個人生涯傳奇及歷史地位。
詹姆斯獲獎時有感而發，「我們都厭倦、也害怕再當第二名了。回想起6月奪冠時，整座城市的所有人都擁抱著喜悅，那是多麼動人的畫面啊，一切令人難以相信與難忘，這是我從未想過的。」
「我只是個來自阿克倫的小孩，這座獎獻給育我長大的城市，我們一起經歷過太長久、令人心碎的時刻，如今我們與球迷們一起走過，終於如願以償，一切為了克利夫蘭！」
根據外電報導，此次投票結果由59位美聯社編輯、記者及讀者票選，票數排名第二的是菲爾普斯，第三則為牙買加閃電波爾特，柯瑞（Stephen Curry）與MLB選手布萊恩則並列第四。
美聯社自1931年創設獎項以來，僅4位NBA球員獲獎，分別為大鳥柏德（Larry Bird）、喬丹、詹姆斯及柯瑞。
今日獲頒本屆獎項後，詹姆斯成為繼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，唯二獲獎2次以上的NBA球員，詹皇曾於2013年在熱火奪冠時拿下，喬神則於1991至1993年連霸期間，三度連霸年度運動員。
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