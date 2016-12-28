NBA》杜蘭特不爽裁判報告 痛批「根本是狗屎！」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕耶誕大戰「勇騎對決」賽後對於裁判的吹罰尺度同樣掀起話題，昨日的裁判報告出爐，聯盟對於杜蘭特（Kevin Durant）最後一擊的出手承認漏判，今日KD受訪及此事，忍不住爆粗口痛批：「根本就是狗屎！（bullshi**t）」

昨日裁判報告出爐，該日的比賽中，最後3.1秒，KD持球繞出右側三分線時，騎士前鋒傑佛森（Richard Jefferson）的右腳與杜蘭特發生不當身體接觸，按末節團隊犯規達4次，應可獲2罰機會。

杜蘭特對於聯盟「事後諸葛」的做法相當不以為然，受訪時說：「這好像在指責裁判，告訴球迷是裁判在操控比賽、讓球隊輸掉比賽，但其實輸掉比賽的是我們自己。這樣做根本就是狗屎！讓裁判去承擔惡名及後果。」

KD質疑聯盟的雙重標準，「當球員批評裁判時，你們開鍘罰錢，然後用最後2分鐘的裁判報告堵住我們的嘴、讓執法者當代罪羔羊？聯盟最好停止這項政策。」

NBA在2015年開始實施裁判報告，僅適用於比賽最後2分鐘，比數差距在5分內，或比賽進入延長賽時。裁判報告會檢視最後2分鐘內的所有判罰，以及是否有誤判情形出現。

耶誕大戰當日，KD砍下36分、15籃板、3助攻，但最終勇士仍以108：109不敵騎士，吞下自總冠軍賽以來，對騎士的四連敗。

