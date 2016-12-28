日職》岱桑今開台北場記者會 巨人準備這項大驚喜

陽岱鋼今在台北舉辦記者會。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼今在台北第二度舉辦加盟巨人記者會，規格不僅被日媒譽為福山雅治等級，巨人球團還會首度披露陽的巨人版球員卡。

根據《體育報知》報導，巨人球團相關人士透露陽的紀念球員卡已製作完成，將會是身披巨人戰袍、可以看到2號的照片，這張卡片屬於非賣品，今天將會首度公布。

陽岱鋼已於19日在東京帝國飯店出席記者會，正式成為「巨人的陽」，當時堤辰佳和巨人監督高橋由伸都與會；為了顯示對台灣市場的重視，巨人今天移師台北君品酒店加開一場，再度介紹這位新「巨」星。

《體育報知》模擬球員卡的模樣。（取自體育報知）