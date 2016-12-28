NBA》林書豪今接受醫生檢查 亞總不太樂觀

林書豪在工作人員陪同下看醫生。（取自新聞日報記者歐布萊恩的推特）

〔體育中心／綜合報導〕籃網昨天上演絕殺逆轉秀，但先發主控林書豪卻再度受傷退場，今天籃網安排林書豪接受醫生檢查，同行的總教練亞特金森（Kenny Atkinson）則是憂心忡忡。

據美國《新聞日報》（Newsday）記者在推特上透露，亞特金森談到林書豪的傷勢時似乎不太樂觀，但他強調一切還是得視醫生檢查的結果，才能做後續評估。

因傷勢關係，林書豪今天沒做任何訓練，亞總似乎也對林書豪缺陣做好心理準備，表示球隊可能像之前一樣，由多名球員共同分擔控球後衛的工作。

亞特金森強調，目前無法確定林書豪的歸隊時程，而他也表示，從昨天的逆轉勝看來，球員們在林書豪缺陣時的表現有著明顯進步。