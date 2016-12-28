NBA》林書豪今接受醫生檢查 亞總不太樂觀
2016/12/28 07:46
林書豪在工作人員陪同下看醫生。（取自新聞日報記者歐布萊恩的推特）
〔體育中心／綜合報導〕籃網昨天上演絕殺逆轉秀，但先發主控林書豪卻再度受傷退場，今天籃網安排林書豪接受醫生檢查，同行的總教練亞特金森（Kenny Atkinson）則是憂心忡忡。
據美國《新聞日報》（Newsday）記者在推特上透露，亞特金森談到林書豪的傷勢時似乎不太樂觀，但他強調一切還是得視醫生檢查的結果，才能做後續評估。
因傷勢關係，林書豪今天沒做任何訓練，亞總似乎也對林書豪缺陣做好心理準備，表示球隊可能像之前一樣，由多名球員共同分擔控球後衛的工作。
亞特金森強調，目前無法確定林書豪的歸隊時程，而他也表示，從昨天的逆轉勝看來，球員們在林書豪缺陣時的表現有著明顯進步。
相關新聞
- 「豪」奮戰拉傷 感動球隊逆轉勝
- NBA》佛伊絕殺黃蜂 林書豪發文道謝
- NBA》兄弟情！林書豪倒地後沃克這樣做（影音）
- NBA》絕殺黃蜂不居功 佛伊：想為林書豪贏球（影音）
- NBA》林書豪因傷退場17分 老將佛伊絕殺三分射下黃蜂
推薦新聞
-
日職》郭俊麟拚經典賽 西武職員點出隱憂2016/12/28 08:13
-
NBA》杜蘭特不爽裁判報告 痛批「根本是狗屎！」（影音）2016/12/28 07:55
-
籃網贏得驚險 助攻率「關鍵密碼」2016/12/28 06:00
-
「大哥」不在 騎士亂了套2016/12/28 06:00
-
魔獸「百發百中」仍遭狼咬傷2016/12/28 06:00