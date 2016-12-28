NBA》快艇喬丹出車禍 保羅大哥來救援
2016/12/28 08:30
〔體育中心／綜合報導〕快艇明天將在紐奧良與鵜鶘交手，今天稍早卻傳出中鋒喬丹（DeAndre Jordan）發生車禍的消息，所幸喬丹並沒有受傷。
快艇全隊各自開車前往洛杉磯國際機場，但喬丹在機場西北方Playa del Rey發生車禍。據《洛杉磯時報》報導，喬丹並沒有大礙，教練團成員與保羅（Chris Paul）等人很快就到場處理，並載喬丹抵達機場。
這場比賽之後休息1天，快艇將在年底進行客場2連戰，對手是火箭與雷霆。快艇在昨天的比賽因為保羅、瑞迪克（J.J. Redick）、葛瑞芬（Blake Griffin）缺陣而不敵金塊，目前亟需維持戰績，避免被火箭與雷霆拉開勝差。
喬丹（右）。（資料照，美聯社）
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