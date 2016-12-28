日職》郭俊麟拚經典賽 西武職員點出隱憂

郭俊麟。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武隊郭俊麟昨天表示，秋訓時輕微拉傷的右體側正常復元中，可望在明年3月的經典賽前調整到最佳狀態。然而，對於郭參加經典賽，西武相關人士坦言可能會影響開幕輪值的爭奪。

郭俊麟今年秋訓末期右手不適，昨天才在馬自達台日高中棒球菁英對抗賽開球，這是他將近兩個月來的第一球，他表示受傷後西武隊防護員就告訴他，不要太急著恢復練球，因為傷勢不嚴重，一定可以趕上經典賽，日前已開始甩毛巾，近日會開始輕鬆丟球。

對於郭俊麟拚經典賽，日本媒體《體育報知》引述西武球團相關人士指出，明年三月不在球隊的話會比較傷，對開幕爭奪輪值會有影響。