經典賽》對付多明尼加四棒海 太空人終結者加入美國隊
2016/12/28 08:28
葛雷格森投入美國隊。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕太空人終結者葛雷格森（Luke Gregerson）今天宣佈將備戰明年的經典賽，可望與終結者米勒（Andrew Miller）一同分擔為美國隊關門的重任。
除葛雷格森答應為國出征外，紅雀明星內野手卡本特（Matt Carpenter）也獲美國隊邀請，不過他目前還未決定是否參賽。
葛雷格森今年32歲，曾在2013年的經典賽後援2局無失分，上季他在太空人出賽59場，季中因表現不佳被拔終結者地位，累積15次救援、防禦率為3.28。
卡本特上季繳出2成71打擊率以及5成05的長打率，累積21轟、68分打點，並第3度入選明星賽。
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