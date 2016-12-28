MLB》皇家媒體向建仔致敬 「他可以表現更好」

王建民。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕王建民今年重返大聯盟，幾乎待滿一整季，雖然9月中傷後被指定讓渡（DFA），皇家媒體《royalsreview》今撰文回顧時依舊向建仔致敬，並表示他的成績能更好。

文中提及皇家在1月8日簽下這位台灣右投手，去年遊走在勇士與水手的3A，他最拿手的伸卡球近年來遇到瓶頸，只剩下88英里，但經過魔法學校的調教，球速回升至95英里。

王建民在牛棚展開球季，並在5月4日對國民隊的比賽中，投出1局無失分拿下勝投，這是他本季六勝中的其中一勝，而建仔時常在皇家落後時登板，或者是比賽超過四個小時，王建民會吃下延長賽局數並拿下勝投，像是5/16的勇士、6/20的老虎、6/29的紅雀、8/19的雙城。

王建民今年的巔峰從5月16日開始，寫下連續8戰無責失分紀錄，他在6月初的防禦率只有2.08，沒有被轟出全壘打。然而，6/8對戰金鶯被轟出3發全壘打破功後，剩餘球季的防禦率是5.68。

王建民在皇家最後一戰是8/31，恰巧是對戰老東家洋基，隔天就進入傷兵名單，直到9月18日被指定轉讓，《royalsreview》文末認為，王建民的成績應該可以更好，感謝建仔今年的付出。

王建民最快下週返美，儘管目前新合約尚未確定，但從他今年在皇家表現看來，一般評估明年重回美職球隊的希望濃厚，仍可展開第18個旅美球季。