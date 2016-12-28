NBA》提拔新秀穆雷？ 馬刺釋出阿根廷「新刺客」
2016/12/28 09:26
〔體育中心／綜合報導〕馬刺隊今天宣布，釋出來自阿根廷的27歲控衛拉普羅維托拉（Nicolas Laprovittola）。
拉普羅維托拉在今年夏天的里約奧運表現不錯，平均得到8.2分、2.7助攻，能裡能外的打法與前輩吉諾比利（Manu Ginobili）神似。後來得到帕波維奇（Gregg Popovich）賞識，並於9月26日與馬刺簽約，成為球隊的第15人。
在馬刺效力的18場比賽裡，拉普羅維托拉平均上場9.7分鐘，得到3.3分、1.6助攻。據聖安東尼奧當地媒體《mySA》的消息，馬刺打算保有14人陣容的操作彈性，所以將他釋出。拉普羅維托拉的合約因此沒撐到1月10日，無法轉為保障合約，不過這時候釋出也讓他得到與歐洲球隊商談加盟的時間。
在帕克（Tony Parker）與米爾斯（Patrick Mills）之後，預料馬刺的第3控衛人選將是今年選秀挑的穆雷（Dejounte Murray），而穆雷在2天前耶誕節對公牛的比賽表現出色，未來是馬刺重點培養的對象。
拉普羅維托拉。（資料照，美聯社）
拉普羅維托拉是阿根廷國家隊常客。（資料照，歐新社）
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