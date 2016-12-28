日職》養樂多砸台幣6200萬 簽下王建民前隊友

歐蘭朵夫高薪轉戰日職。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年初在皇家春訓與王建民競爭的歐蘭朵夫（Ross Ohlendorf）明年轉戰日職養樂多隊，今天美媒透露雙方合約內容，歐蘭朵夫明年將可賺進160萬美元（約新台幣4960萬）的年薪，並附帶40萬美元（約新台幣1240萬）的激勵獎金。

上季春訓後歐蘭朵夫被皇家釋出，最後他加入紅人，投滿整季共累積65.2局，繳出4.64防禦率的成績，但年薪卻只有80萬美元，他今年雖仍有機會獲得合約，但要拿到高於200萬美元的大聯盟合約機率不大。