日職》養樂多砸台幣6200萬 簽下王建民前隊友
2016/12/28 09:10
歐蘭朵夫高薪轉戰日職。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕今年初在皇家春訓與王建民競爭的歐蘭朵夫（Ross Ohlendorf）明年轉戰日職養樂多隊，今天美媒透露雙方合約內容，歐蘭朵夫明年將可賺進160萬美元（約新台幣4960萬）的年薪，並附帶40萬美元（約新台幣1240萬）的激勵獎金。
上季春訓後歐蘭朵夫被皇家釋出，最後他加入紅人，投滿整季共累積65.2局，繳出4.64防禦率的成績，但年薪卻只有80萬美元，他今年雖仍有機會獲得合約，但要拿到高於200萬美元的大聯盟合約機率不大。
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