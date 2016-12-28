籃球》預告Logo Shot 高中生重現柯瑞神技（影音）



〔體育中心／綜合報導〕本季勇士隊柯瑞（Stephen Curry）自杜蘭特（Kevin ）加盟後，「LOGO SHOT」的中場神射投得越來越少，但近日有段影片在網路上瘋傳，一名就讀加州Chino Hills High School的高二學生波爾（LaMelo Ball）在比賽中重現柯瑞的投射神技，令人印象深刻。

波爾接獲中線發球後，持球還沒運過半場就手指著中線，「預告」對手即將出手，隨即跳投命中，全場歡聲雷動。

根據外電報導，這位波爾原來是NCAA名校UCLA超級新人波爾（Lonzo Ball）的弟弟，兄弟倆同樣有優異的投籃技術。

目前就讀UCLA大一的Lonzo主打控衛，新人年上場時間已高達34.6分鐘，場均可繳出13.7分、8.3助攻、5.8籃板的不俗成績，被評為NCAA最為出色的控衛之一。