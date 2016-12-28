NBA》麥克羅伯茲左腳骨折 熱火史總坦然面對
2016/12/28 11:01
〔體育中心／綜合報導〕熱火隊宣布，大前鋒麥克羅伯茲（Josh McRoberts）因為左腳壓力性骨折將無限期缺陣。這也是繼上季季後賽、今夏季前訓練營與開季7場比賽後，麥克羅伯茲第3次因為左腳受傷缺陣。
熱火隊醫並沒有確認麥克羅伯茲缺陣的時間有多長，但麥克羅伯茲表示本季還想復出：「我會回到球場，這情況令我感到挫折，從來不是件好事，總是讓我很難過、很失望。但我得堅強面對，克服這些病痛，做好我該做的事。」
「我的心與麥克羅伯茲同在，」史波斯查（Erik Spoelstra）說，「他想要上場好好表現，而且他也爭取到先發位置。我們將盡全力為他治療腳傷，也做心理輔導，希望他別太難過。」
最近熱火傳出的受傷消息不少，先是威特斯（Dion Waiters）長達1個月以上的鼠蹊部受傷，接著是卓吉奇（Goran Dragic）的背部受傷。史波斯查表示：「我們在這位置上（總教練）必須有能力搞定一切，在聯盟裡發生的任何事，都是讓球隊成長的機會。」
麥克羅伯茲（中）。（資料照，USA Today）
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