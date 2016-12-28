NBA》熱火快成灰燼 整隊僅一人健康
2016/12/28 10:24
卓吉奇。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕熱火本季傷兵頻傳，戰績始終沒有起色，今日在自家迎戰來訪的雷霆，根據最新消息，主控卓吉奇（Goran Dragic）與中鋒麥克羅伯茲（Josh McRoberts）雙雙高掛免戰牌，這也讓熱火隊今日傷兵多達6人，球隊戰力再次告急。
根據報導，熱火好不容易等到「正義哥」威斯洛（Justise Winslow）歸隊，想不到今日麥克羅伯茲傳出腳部舊疾復發，卓吉奇本季更是三度缺賽，熱火隊開季至今「從未」以完整健康的陣容出戰，主帥史波斯查（Erik Spoelstra）受訪時無奈表示，「不論這有多麼難接受，我們都必須去克服、努力去度過。」
除卓吉奇、麥克羅伯茲外，目前熱火隊的傷員有：血栓未過體檢的波許（Chris Bosh）、被熱火簽下後就因右大腿傷勢無法出戰的後衛（Wayne Ellington），復股溝受傷的威特斯（Dion Waiters），及頻受膝傷困擾的麥格魯德（Rodney McGruder）。
值得一提的是，自球季開始至今，熱火隊僅有中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）一人全勤健康出賽，其餘10名球員皆因不同因素曾掛免戰牌。
目前熱火以10勝21敗的成績排在東部倒數第三，僅優於籃網、七六人2支積弱不振的球隊。
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