MLB》大聯盟版勇士還不夠 紅襪還想要更多
2016/12/28 10:31
紅襪鎖定普魯夫。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕紅襪今年冬天激起巨大浪花，透過交易換來王牌投手塞爾（Chris Sale）組成大聯盟版的勇士隊，不過紅襪的野心不只於此，根據《波士頓先驅報》透露，紅襪還想補強內野深度，目標轉向前雙城內野手普魯夫（Trevor Plouffe）。
普魯夫上季在雙城打出2成60、12發全壘打的成績，不過出賽數、打點寫下5年來新低，雙城季後對他感到失望，決定釋出。
據悉紅襪目前正在觀望這名內野好手，他不但打擊火力具聯盟平均水準，還能守內野的4個位置，紅襪若能搶下，將為「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）尋來替補人選。
相關新聞
- 日職》養樂多砸台幣6200萬 簽下王建民前隊友
- MLB》皇家媒體向建仔致敬 「他可以表現更好」
- 經典賽》對付多明尼加四棒海 太空人終結者加入美國隊
- MLB》耶誕夜驚魂 前遊騎兵左投遭槍殺享年52歲
- MLB》年薪上看3千萬 達比修可望成日投第一人
推薦新聞
-
職棒球員工會慈善高爾夫賽 眾球星共襄盛舉2016/12/28 11:25
-
日職》陽岱鋼合約數字？ 巨人證實簽五年2016/12/28 11:14
-
NBA》曾在CBA上演神級數據 他在小牛待1個月後被釋出2016/12/28 09:51
-
籃球》預告Logo Shot 高中生重現柯瑞神技（影音）2016/12/28 09:19
-
MLB》皇家媒體向建仔致敬 「他可以表現更好」2016/12/28 08:58