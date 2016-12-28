MLB》大聯盟版勇士還不夠 紅襪還想要更多

紅襪鎖定普魯夫。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕紅襪今年冬天激起巨大浪花，透過交易換來王牌投手塞爾（Chris Sale）組成大聯盟版的勇士隊，不過紅襪的野心不只於此，根據《波士頓先驅報》透露，紅襪還想補強內野深度，目標轉向前雙城內野手普魯夫（Trevor Plouffe）。

普魯夫上季在雙城打出2成60、12發全壘打的成績，不過出賽數、打點寫下5年來新低，雙城季後對他感到失望，決定釋出。

據悉紅襪目前正在觀望這名內野好手，他不但打擊火力具聯盟平均水準，還能守內野的4個位置，紅襪若能搶下，將為「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）尋來替補人選。