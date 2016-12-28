足球》C羅2016年超瘋狂！橫掃足壇這10座大獎
2016/12/28 12:28
這個月的世俱盃決賽，C羅上演帽子戲法，率皇馬奪冠。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2016年對於葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）來說畢生難忘，這一年內他不僅幫皇家馬德里拿下歐冠、歐洲超級盃、FIFA世俱盃，也為葡萄牙國家隊贏得歐洲盃冠軍，因此得到許多個人獎項肯定。在榮獲寰宇足球年度最佳球員後，C羅2016年個人獲獎數已達10項。
皇馬主席佛洛倫提諾在寰宇足球典禮宣布年度最佳球員時表示，毫無疑問是C羅獲獎，今年C羅的表現太好了，不管是在俱樂部或是國家隊，這讓他每次獲獎都實至名歸。
C羅2016年獲得的10項個人獎：
1、《法國足球》金球獎
2、世俱盃金球獎
3、UEFA年度最佳球員
4、寰宇足球年度最佳球員
5、《世界足球》雜誌最佳球員
6、《波蘭通訊社》歐洲最佳運動員
7、《馬卡報》迪斯德法諾獎（Alfredo Di Stefano，皇馬傳奇球員）
8、《FourFourTwo》評選百大球星第1名
9、ESPN年度最佳足球運動員
10、《Goal.com》50大球星第1名
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