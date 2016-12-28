日職》陽岱鋼合約數字？ 巨人證實簽五年

陽岱鋼加盟讀賣巨人記者會。（記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼今天在台北君品酒店舉辦加盟巨人記者會，本報日前獨家報導合約是5年保證領到22.5億日圓（約6.18億台幣），巨人總經理堤辰今天證實合約確實是五年，但因為雙方有保密義務，不便透露實際金額。

陽岱鋼辦完東京記者會後，球團也希望他在台灣辦一場。陽表示，畢竟是台灣出生的選手，在台灣辦是應該的，自己也跟球團爭取到這個機會，「非常開心能在轉戰巨人後在台灣辦記者會，這對我是很大的鼓勵，後面有這個Ｇ，在這前面坐著很榮幸。」

堤辰佳陪同陽出席記者會，表示很開心能網羅這位台灣金手套好手來補強中外野的弱點，明年希望陽可以打一、三、五棒，而他的高得點圈打擊率是巨人特別期待的。此外，陽岱鋼的個性開朗，能夠帶給球團更好的氣氛。

談到為何選擇加入巨人，陽岱鋼表示評估最後3隊期間，巨人說需要他的力量來奪冠，「這對運動員是很大鼓勵，終於找到需要我的球隊。」陽也強調，個人成績是第二，最大目標還是能幫巨人拿冠軍。

對於是否希望在巨人軍結束球員生涯，陽岱鋼表示，若能長久待在同一隊當然很好，但要先在這5年打出好成績才能思考未來的事。

陽岱鋼加盟讀賣巨人記者會。（記者黃耀徵攝）

陽岱鋼加盟讀賣巨人記者會。（記者黃耀徵攝）

陽岱鋼加盟讀賣巨人記者會。（記者黃耀徵攝）

陽岱鋼加盟讀賣巨人記者會。（記者黃耀徵攝）

陽岱鋼加盟讀賣巨人記者會。（記者黃耀徵攝）

陽岱鋼加盟讀賣巨人記者會。（記者黃耀徵攝）