職棒球員工會慈善高爾夫賽 眾球星共襄盛舉

王建民。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／苗栗報導〕職棒球員工會舉辦高爾夫球賽，義賣所得將捐助弱勢團體，王建民、胡金龍等球星都共襄盛舉。王建民說，能夠參加這樣的公益活動很開心。

王建民今天擔任高爾夫關主，他說平時在美國比較少揮桿，但平常開球至少有250碼，今天純粹輕鬆心態打球。

擔任球員工會理事長的胡金龍也說，希望透過像這樣的公益活動，為社會做點貢獻，幫助環境不好的小球員繼續打球，募得款項也會提撥幫助日前大溪工安意外時兩位就讀麟洛國中的青少棒球員。胡金龍也感謝工作人員一路以來籌辦的辛苦。

王建民。（記者陳志曲攝）