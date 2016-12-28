經典賽》陽岱鋼再披台灣戰袍？巨人提出2點評估
2016/12/28 11:28
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今年以22.5億日圓（約6.18億台幣）的「巨」約簽下陽岱鋼後，今天在台灣舉行第2場加盟記者會，談到出賽經典賽的可能性，巨人球團提出2點評估。
巨人總經理堤辰佳表示，陽岱鋼是否參加經典賽得先評估他上季在札幌巨蛋撞到全壘打牆的肋骨傷勢，視骨折恢復狀況而定，其次是陽岱鋼今年做出重大決定，生涯頭一次轉隊情緒上難免會有不安，後續還要再跟他溝通，才能決定是否參賽。
陽岱鋼則表示，參加經典賽已經有跟球團討論過，就是先看一下受傷的報告，後續會再跟球團討論。
陽岱鋼披上巨人2號戰袍。（記者黃耀徵攝）
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