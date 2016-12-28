NBA》大三元又入手 主帥揭曉魏少成功之道

雷霆隊當家後衛魏斯布魯克。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕雷霆隊當家後衛魏斯布魯克的大三元製造機沒有停歇，耶誕佳節後繼續趕工，今天面對熱火，他繳出29分、17籃板與11助攻的成績單，終場球隊以106：94澆熄熱火。

魏斯布魯克差點完成上半場大三元的壯舉，前兩節只差兩籃板締造三數據上雙。

隊友也繳出亮眼表現，肯特19分、亞當斯15分，包含一次瘋狂的灌籃，雷霆主宰禁區，油漆區得分是58分比32分。

對於子弟兵的大三元，雷霆教練唐納文有不同見解，他表示，「大家都只看到他的帳面數據，很少人有機會去了解他怎麼辦到的，我最欣賞他的就是，他每天都認真練球，總是拿出最佳精神來應戰，他的時間都花在這裡，這是為什麼這一季他如此成功。」