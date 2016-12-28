NBA》安德森三分球慶祝手勢 背後故事令人心碎

安德森。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏火箭隊從自由球員市場找來前鋒安德森（Ryan Anderson），作為聯盟赫赫有名的長人射手，安德森近年在投進三分球後，總會擺出雙手指向天空的招牌動作，這個動作並非全因信仰緣故，而是為悼念逝去的女友。

今年28歲的安德森在2008年選秀會上，被籃網以首輪第21順位挑中，至今打過籃網、魔術、黃蜂、鵜鶘等隊，生涯場均可繳出13.1分、5.6籃板及每場2.1顆三分球的優秀成績，今夏火箭以4年8000萬美元（約25億新台幣）的價碼邀請入隊。

安德森在2013-14球季經歷撞牆期，場上遭華勒斯（Gerald Wallace）撞傷脖子，場外更經歷人生最為悲痛的黑暗時期，永遠失去論及婚嫁的摯愛。

安德森與實境秀女星Gia Allemand交往多年，兩人感情深厚，不論在螢幕前後都是眾人關注的焦點，直至2013年8月時，安德森與Gia不斷爭吵，被懷疑患有憂鬱症的Gia獨自在家中吞服藥物、用吸塵器的管子纏繞脖子上吊自殺，結束29年的生命。

安德森與已故女友照。（資料照，取自網路）

事隔1年後，一度淡出球場的安德森首度面對鏡頭，「人與人之間的爭吵總是為了一點也不重要的小事，不經意脫口而出永遠無法挽回的傷害。」

自2014年起，走出傷痛的安德森致力於協助患有憂鬱症或自我認同障礙的年輕女性，希望能幫助更多像Gia一樣的人，「如果這件事情不是發生在我身上，我永遠無法體會這些人的感受，我希望透過我的故事告訴她們，自殺一點也不酷。」



安德森提到，「或許因為身體已習慣籃球，只有在球館內我才能感到稍微安心，每次當我抓下一顆籃板或投進一球三分時，我總會指向天空、告訴她：『嘿Gia，妳一直在我身邊、在天堂看我打球吧？』」

本季安德森繳出13.9分、5.6籃板、1助攻、每場可命中2.8顆三分球，至今累積89記三分彈，排在所有球員中第7。

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