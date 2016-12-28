日職》巨人‧陽有轉播嗎？巨人總經理回應了
2016/12/28 11:50
陽岱鋼加盟記者會。（記者黃耀徵攝）
〔體育中心／綜合報導〕巨人今天在台灣舉辦陽岱鋼的第2場加盟記者會，台灣球迷最關心的轉播問題，巨人總經理堤辰佳表示，相當希望巨人的所有賽事都能讓台灣球迷看到。
巨人不僅想讓台灣球迷認識一軍，包含二軍、三軍的比賽都希望能讓台灣球迷看到，堤辰佳也提到來台灣打例行賽、熱身賽的可能性，表示之前三軍來台比賽時有看一些球場的狀況，這些都需評估，但會繼續推動與台灣的交流。
有關轉播權的接洽，堤辰佳指出，不管是電視還是網路平台的轉播，目前都積極與台灣接洽，希望朝讓台灣球迷看到巨人比賽的目標前進。
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