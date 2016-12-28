NBA》關鍵時刻冰柯瑞 勇士主帥解釋了

柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在耶誕大戰以108：109不敵騎士，吞下自總冠軍賽以來的4連敗，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）在最後一次攻守被冰在板凳上，有球評質疑柯瑞與杜蘭特（Kevin Durant）在關鍵時刻產生排擠，對此，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今日受訪時，向媒體解釋當時的決定與動機。

柯爾說：「自球隊網羅KD入隊後，很明顯的，柯瑞是受到影響最大的人，事實上，他們的磨合很不錯，只不過是上個球季柯瑞表現實在太過嚇人，才會產生錯覺。教練團會安排每個人在最適合的位置上的。」

上季前30場的比賽中，柯瑞從未有過低於雙位數、三分球盡墨的成績，本季卻有2戰分別10投0中、8投0中，18日對上拓荒者的比賽，柯瑞全場14投3中僅拿8分，尷尬打破自己連續49場例行賽得分突破雙位數的紀錄。

即使如此，柯爾仍對柯瑞有十足信心，「柯瑞非常出色，他是兩屆MVP，人人都會對輸球感到挫折，但我們必須團結一心，不論輸贏都得往前。」