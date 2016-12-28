NBA》綠衫軍雙衛聯手飆44分 主場抓傷灰熊

塞爾提克在主場擊敗灰熊。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕塞爾提克今天在主場對灰熊，雙後衛布萊德利23分、湯瑪斯21分，助隊以113：103擊敗灰熊，七天內兩度擊倒熊群，近期七戰拿下六勝。

綠衫軍格林攻下本季新高的19分、克勞德17分，上週對陣灰熊時，綠衫軍拚到延長賽，靠著湯瑪斯轟出生涯最佳44分，才擒住灰熊，今天也是拚到最後一分鐘才拉開。

灰熊隊主力M.加索貢獻26分、9助攻，灰熊連續兩場出賽，前役十分之差不敵魔術，他們本季背靠背比賽戰績不佳，七場輸了五場，但他們12月份摘下9勝，包含月初的六連勝，已追平隊史單月最佳。