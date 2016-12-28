中職》球員工會伸援手 將幫助麟洛兩青少棒球員
2016/12/28 11:56
球員工會將會利用善款幫助麟洛兩青少棒球員。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／苗栗報導〕職棒球員工會公益高爾夫球賽，募款所得計畫分成兩份，一部分幫助基層棒球，另一部分幫助家扶基金會，由於日前大溪工安意外造成屏東麟洛國中兩位棒球校隊兄弟檔球員頓失依靠，工會理事長胡金龍說，會利用善款幫助他們。
事發後麟洛國中已為廖紹明、廖緯捷兩兄弟設立帳戶，工會則預計從基層和家扶基金以外，另外提撥一筆善款，幫助麟洛國中兩兄弟，為兩兄弟之後繼續升學設立基金。
相關資訊如下：
郵局局號：0011341
帳號：0602204
戶名：廖紹明
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