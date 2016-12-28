懷孕或提前退休？塞爾維亞美女伊凡即將宣佈答案

伊凡諾維琪。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017年職業賽季還沒開打，網壇歲末休兵之際又有未爆彈？塞爾維亞大美女伊凡諾維琪（Ana Ivanovic）在個人Facebook發佈消息，即將在倫敦時間週三下午6點（台灣時間週四凌晨2點）宣佈一項重要消息，立刻引起各國球迷熱議，多半猜測這位前世界球后可能懷孕，或者宣佈提前退休。

「親愛的粉絲們，12月28日倫敦時間下午6點請關注我的臉書，我有重要事情要和你（妳）們宣佈。」2008年法網大滿貫封后的伊凡諾維琪，芳齡29人氣依舊旺盛，若談高掛球拍或許還太早，不過沉醉愛河的她，自從今年7月嫁給德國足球名將「小豬」舒維辛泰格（Bastian Schweinsteiger）後，確實無心戀戰，賽場表現也大不如前，如今世界女單排名已大幅滑落至63席，甚至連2季沒冠軍進賬。

歐洲媒體也爆料，伊凡諾維琪已經退出了明年1月2日點燃戰火的紐西蘭奧克蘭女網賽，不過上週她也在接受採訪時，再度否認了已經懷孕等傳聞。其實俄國名將莎拉波娃（Maria Sharapova）今年3月召開有關誤服禁藥的記者會前，也曾在網路預告各界有大事要宣佈。