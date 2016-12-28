日職》改披巨人戰袍 陽岱鋼最期待對戰老東家

陽岱鋼加盟讀賣巨人記者會。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕陽岱鋼從太平洋聯盟日本火腿，轉戰中央聯盟讀賣巨人，明年交流賽他可望對上火腿和前隊友「二刀流」大谷翔平，陽岱鋼說，「最期待對上日本火腿，對前東家應該會亢奮一點。」

日前大谷曾表態，未來希望對決陽岱鋼，而且還會多用滑球對付他，陽岱鋼表示，自己也很想對上大谷，不過只有交流戰有機會對到，而且也不知道到時候大谷會不會上來投。

從洋聯轉戰央聯，陽岱鋼認為，「兩聯盟投手有點不一樣，但打球都一樣是面對投手，我有他們的資料，相對地，他們也有我的資料，央聯有很多好投手，我都想對到。」

除了期待對上老東家火腿，陽岱鋼說，他的最大目標還是幫助球隊拿下勝利和冠軍。